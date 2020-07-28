Воспитывающие детей-инвалидов амурчане получат по 5 тысяч рублей

28 Июль 2020 2020-07-28T05:07:59+03:00

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Амурчане, воспитывающие детей инвалидов, получат по 5 тысяч рублей, сообщили в министерстве социальной защиты населения Амурской области. Соответствующий порядок был утвержден 27 июля постановлением правительства Амурской области.

- На данную выплату минсоцзащиты выделено 20 миллионов 930 тысяч рублей на более четырех тысяч получателей, - уточнили в ведомстве. - Бюджет уже распределен по районам, и в августе территориальные управления социальной защиты населения в беззаявительном порядке начнут производить единовременную выплату. Средства выплатят до конца августа.

Единовременная выплата будет производится: одному из родителей (опекунов, попечителей) ребёнка-инвалида или ребёнку-инвалиду, достигшему возраста 14 лет, в случае если пенсия перечисляется на счёт кредитной организации, открытый на имя ребёнка. Выплата осуществляется по месту получения пенсии через отделения почтовой связи или путем перечисления на счёт кредитной организации.

Важно - на детей-инвалидов, находящихся на полном государственном обеспечении, выплата не осуществляется.

- Выплата предоставляется в 2020 году однократно в размере 5000 рублей на каждого ребенка-инвалида и не будет учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи при определении права на получение других мер социальной поддержки, - добавили в региональном минсоцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU