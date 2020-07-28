Василий Орлов: В области нужно создать образовательную базу, которая будет соответствовать потребностям работодателей

28 Июль 2020 2020-07-28T07:28:09+03:00

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Рабочая встреча по взаимодействию с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов состоялась при губернаторе Амурской области Василии Орлове. В частности, была затронута тема кадрового обеспечения региона.

Говоря о потребности в кадрах на территории региона, руководитель управления занятости Приамурья Елена Дуленова отметила, что существует порядка 54 тысяч вакансий:

- Наибольшая потребность отмечена в строительной сфере - 43925 единиц. В эту численность входят вакансии для строительства объектов АГПЗ – 38800 единиц. На втором месте по потребности в трудовых ресурсах отмечена сфера «Торговля оптовая и розничная» - заявлено более 2 тысяч вакансий. Далее следуют организации направления «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство». Заявлено в центры занятости населения 937 вакансий. Организациями сферы «Добыча полезных ископаемых» заявлено 671 вакансия, - рассказала Елена Дуленова.

В управлении сделали топ самых востребованных профессий в разбивке по сферам. Так, среди строителей наиболее востребованы монтажники технологических трубопроводов, электрогазосварщики, сварщики-операторы, сварщики арматурных сеток и каркасов, арматурщики, бетонщики. В торговле необходимы торговые агенты и продавцы, в сфере сельского и лесного хозяйства – механизаторы, трактористы, лесорубы. Что касается добычи полезных ископаемых, то в отрасли в первую очередь востребованы машинисты экскаваторов и бульдозеров.

Наибольшее количество вакансий заявлено в центры занятости населения городов Свободный (39843 ед.) и Благовещенск (8243 ед.).

На совещании привели цифры, характеризующие доступность трудовых ресурсов. Так, за минувший год отмечен рост доли выпускников колледжей, занятых в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи. Для сохранения этой позитивной тенденции предусмотрены соответствующие меры, в том числе - усиление контроля за руководителями колледжей, расширение сотрудничества ссузов с профильными министерствами и работодателями, развитие движения WorldSkillsRussia и многое другое.

- Значительная часть предпринимателей оценивает ситуацию с доступностью трудовых ресурсов достаточно невысоко. В связи с этим ключевая задача – повышение удовлетворенности бизнеса, – сказала заместитель председателя Правительства – министр образования и науки области Светлана Яковлева. – Образовательные организации области готовы удовлетворить потребность в строительной, аграрной и торговой сферах. Однако чтобы указанные отрасли были обеспечены работниками полностью, необходима заинтересованность самих работодателей. По согласованию с отраслевыми министерствами и объединениями работодателей в колледжах возможно увеличение мест для приема студентов по дефицитным профессиям и специальностям. Кроме того, на базе колледжей возможно осуществить профобучение лиц, стоящих на учете в центре занятости.

Улучшить ситуацию с кадровым обеспечением предприятий области призван проектный офис по развитию инициатив АСИ «Молодые профессионалы», который будет создан на базе Амурского областного института развития образования под руководством Василия Орлова. Он будет работать по нескольким направлениям. В настоящее время определяются координаторы и представители рабочих групп, которые будут реализовываться указанные выше векторы.

Вхождение амурских колледжей в ТОП-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – еще одна тема, затронутая на совещании. Определить учреждения, которые могут претендовать на вхождение в этот список – такую задачу поставил перед министерством образования и науки области Василий Орлов. Пока в числе претендентов пять организаций.

- Та ситуация, которая возникла в связи с распространением коронавируса, показала всю уязвимость нашей системы подготовки кадров. Для нивелирования этой проблемы нам необходимо решить две задачи. Первая – создать такую образовательную базу, которая будет соответствовать потребностям современных работодателей. Вторая задача – поднять у школьников интерес учиться в колледжах и вузах по востребованным направлениям подготовки, чтобы после выпуска они шли работать по специальности. Поручаю всем отраслевым министерствам проработать эти вопросы. Мы должны обеспечить наши производства местными кадрами, – подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU