Коронавирус и ремонт дорог: Губернатор ответил на вопросы амурчан

28 Июль 2020 2020-07-28T09:54:04+03:00

Глава региона поделился информацией о том, что в ближайшее время будет определен подрядчик на строительство путепровода в Свободном. Фото: http://fkudsd-dv.ru

Изменить размер текста: A A

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел очередной прямой эфир в «Инстаграм». Он поднял самые актуальные темы и ответил на наиболее популярные вопросы зрителей – в том числе о коронавирусе и ремонте дорог в регионе.

- Друзья, коронавирус никуда не делся, хоть мы и видим определенные улучшения. Вы знаете, что и во время самой напряженной ситуации у нас был относительно спокойный, щадящий режим. Жестко были закрыты по большому счету только общепит и гостинцы, отменены массовые мероприятия. Индекс закрытости составлял порядка 2,2%, в то время как по России в среднем он был около 20%. Сегодня у нас вновь почти всё открыто. С 1 августа мы планируем разрешить работу общепита в Благовещенске и Свободном в обычном режиме – естественно, с соблюдением всех санитарных требований. У нас уже открыты детские сады, но здесь окончательное решение могут принимать муниципалитеты, они имеют право ограничивать работу. Это может быть связано и с текущей эпидемиологической обстановкой, и с необходимостью проведения ремонтов, - рассказал Василий Орлов.

Он подчеркнул, что в регионе на сегодня продолжают лечение от коронавируса порядка 1100 человек. В стационарах в полном объеме есть средства индивидуальной защиты и медикаменты. Губернатор поручил областному минздраву организовать аналогичный прямой эфир и дать конкретные ответы на вопросы, поступающие от граждан.

Традиционно много вопросов касалось ремонта дорог в регионе, особенно – в Благовещенске. Василий Орлов рассказал о том, как в столице региона идет дорожная кампания:

- Действительно, в Благовещенске идет масштабный ремонт дорог. На это выделяются очень серьезные средства. Если ранее на дорожную кампанию тратили порядка 300 миллионов рублей в год, то сейчас, когда мы действуем в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то сейчас это около 1,3 млрд. рублей. Очень большое внимание уделяется замене изношенных сетей, на это уйдет 300 миллионов рублей.

Также глава региона поделился информацией о том, что в ближайшее время будет определен подрядчик на строительство путепровода в Свободном, а возведение объекта планируют завершить к концу 2021 года. Тем временем строители наращивают темп на площадке нового моста через Зею. Перед подрядчиком стоит серьезная задача возвести сооружение за 30 месяцев. Что касается старого зейского моста, то его ждет капремонт.

Во время прямого эфира также были подняты вопросы благоустройства городских парков, переселения из аварийного жилья, газификации населенных пунктов, административной реформы, ремонта больниц и строительства роддомов, трудоустройства выпускников и предоставления жилья сиротам.

ИСТОЧНИК KP.RU