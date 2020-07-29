2020-07-29T04:30:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Благовещенске открылись детские сады

Детей примут только со справкой от педиатра
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Проверять на признаки болезни детей будут каждое утро. Фото: благовещенск.рфПроверять на признаки болезни детей будут каждое утро. Фото: благовещенск.рф
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Детские сады возобновили работу в Амурской области – в том числе и в региональной столице. Открытие дошкольных учреждений одобрило управление Роспотребнадзора в Приамурье.

Правда, работать садики будут при соблюдении строгих санитарных и противоэпидемических требований. Принимать детей в группы будут только при наличии медицинской справки от педиатра о состоянии здоровья ребенка и отсутствии контактов с носителями инфекционных заболеваний. Каждое утро сотрудников и ребят будут проверять на признаки болезни – шмыгающих носом, кашляющих или температурящих не пропустят.

Кроме того, во всех помещениях детсадов будут непрерывно работать бактерицидные облучатели рециркуляторного типа, которые обеззараживают воздух. А ещё комнаты будут регулярно проветривать и дезинфицировать.

Всего в областном центре 20 дошкольных образовательных организаций, 519 групп. Детские сады посещают более 13 тысяч юных благовещенцев. Более 3 тысяч юных благовещенцев пойдут в детские сады в этом году впервые. За период с мая по июнь путевки в дошкольные учреждения получили 3 200 детей, родившихся в 2017 и 2018 годах.

Управление образования города Благовещенска настоятельно просит родителей взвешенно отнестись к вопросу оформления в свои детские сады и не торопиться, чтобы не создавать очереди в поликлиниках.

По всем вопросам, касающимся приема в дошкольные учреждения, необходимо обращаться в свой детский сад. В ближайшую неделю все нюансы, касающиеся этой темы, будут отрегулированы городским управлением образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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