2020-07-29T04:39:02+03:00
Происшествия

Семейную пару с огнестрельными ранениями нашли в Шимановске

Предполагается, что муж убил супругу и покончил с собой
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Возбуждено уголовное дело. Фото: Следственное управление СК РФ по Амурской областиВозбуждено уголовное дело. Фото: Следственное управление СК РФ по Амурской области
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Утром 28 июля на территории одного из домов в переулке Верхний города Шимановска были обнаружены тела семейной пары с огнестрельными ранениями. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Амурской области.

- По предварительным данным, 42-летний мужчина в процессе ссоры, на фоне ревности, из зарегистрированного за ним охотничьего ружья совершил убийство 34-летней супруги, после чего покончил жизнь самоубийством, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По данному факту следственный отдел по Шимановскому району следственного управления СК РФ по Амурской области возбудил уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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