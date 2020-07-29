Семейную пару с огнестрельными ранениями нашли в Шимановске
Утром 28 июля на территории одного из домов в переулке Верхний города Шимановска были обнаружены тела семейной пары с огнестрельными ранениями. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Амурской области.
- По предварительным данным, 42-летний мужчина в процессе ссоры, на фоне ревности, из зарегистрированного за ним охотничьего ружья совершил убийство 34-летней супруги, после чего покончил жизнь самоубийством, - уточнили в пресс-службе ведомства.
По данному факту следственный отдел по Шимановскому району следственного управления СК РФ по Амурской области возбудил уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU