Исследование иммунитета амурчан к коронавирусу стартует 30 июля

29 Июль 2020 2020-07-29T08:01:55+03:00

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Коллективный иммунитет к коронавирусу проверят у жителей Амурской области. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что наш регион вошел в федеральный проект по изучению популяционного иммунитета населения. Его реализация стартует с 30 июля, рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

- Подобное научное исследование впервые пройдёт на территории области. В выборку попадут 3844 человека, это население Благовещенска, Белогорска, Свободного, Тынды и Зеи. Отмечу, мы по особой методологии определяли населенные пункты и возрастные группы, которые мы берём в исследование, чтобы впоследствии сформулировать достоверный вывод о состоянии иммунитета к новой коронавирусной инфекции, - рассказала Ольга Петровна.

Исследование проведут в семи возрастных группах: дети от года до 17 лет, взрослые 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше. При отборе волонтёров не будут учитывать, переболели ли они COVID-19. Единственное противопоказание – активная стадия любого инфекционного заболевания.

Уже завтра на официальном сайте регионального Роспотребнадзора появится вкладка, пройдя по которой любой желающий сможет получить необходимую информацию по исследованию и заполнить анкету участника. Система сразу после заполнения анкеты сообщит, прошли ли вы отбор в группу волонтёров. А после этого вы сможете онлайн выбрать пункт забора материала – их в Амурской области девять. Одновременно вы сможете получить талон с уникальным номером для забора биоматериала, в данном случае брать будут кровь.

- Забор материала и собственно исследование начнутся со следующей недели. И мы предполагаем, что провести забор материала мы должны за рабочую неделю, - уточнила Ольга Курганова.

Лабораторные исследования будут проводиться на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» при методическом сопровождении ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора. При этом результаты по завершении исследования участник получит на электронную почту, которую оставит при заполнении анкеты.

ИСТОЧНИК KP.RU