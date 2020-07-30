Проезд по путепроводу на Загородной откроют до 1 сентября в Благовещенске

30 Июль 2020 2020-07-30T03:36:44+03:00

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Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал некоторые участки дорог Благовещенска, которые сейчас ремонтируют в рамках дорожной кампании 2020 года и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первым же объектом посещения стал путепровод по улице Загородной.

Строители уже выполнили основные работы на путепроводе. Как доложил главе региона мэр города Благовещенска Олег Имамеев, до 1 сентября дорожники откроют проезд на данном участке и продолжат работу по укреплению откосов и установке уличного освещения.

Масштабные работы продолжаются по улице Воронкова от Новотроицкого шоссе до Тепличной. Здесь к завершению подходит строительство новой ливневой канализации, продолжается укладка асфальта и тротуарной плитки. По планам участок улицы откроют для проезда к сентябрю, а сдадут объект в октябре. Василий Орлов рекомендовал ускорить ремонт и нарастить мощности подрядной организации.

Новый асфальт и обновленный тротуар появится и по улице Калинина на участке от Институтской до Воронкова. По планам здесь будет также обновлено уличное освещение. Сейчас дорожники укладывают основание на проезжей части и парковках.

- Сроки выполнения основных контрактов - 15 октября, но проезд для транспорта планируем открывать по мере готовности дорог. Все участки улиц будут отремонтированы, выполнено озеленение. В целом о ремонтируемых участках, отставания от графиков нет, имеются задержки по некоторым этапам. Причиной здесь является высокий уровень грунтовых вод, который не позволял вести работу по замене подземных коммуникаций, - сказал Олег Имамеев.

Также причиной отставания являются скрытые работы, такие как засоренное подземное русло реки Бурхановки на пересечении улиц Северная и Калинина. После вскрытия полотна дороги строители провели обследование мостового сооружения. Конструкцию усилят, также будет временно введено ограничение проезда транспорта массой до 10 тонн. Для реконструкции этого участка подготовят проект с учетом особенностей русла подземной реки и моста.

Несмотря на сложности на данном отрезке, до 10 августа работы по улице Калинина от Октябрьской до Тенистой будут выполнены, но после разработки проектных решений к данному участку необходимо будет вернуться.

Продолжаются работы и по всей улице Калинина на участке от Краснофлотской до Тенистой. Дорожные кампании полностью отремонтировали ливневую канализацию. На участках дороги идет демонтаж пешеходных ограждений, установка бортовых тротуарных камней и плитки, укладка основания дорожного покрытия. До 5 августа по Калинина будут установлены 44 опоры освещения от улицы Тенистой до Пролетарской. Ещё 26 опор установят до 6 августа от Пролетарской до Забурхановской, к 9 августа до улицы Октябрьской - еще 32 опоры.

- От Краснофлотской до Зейской по улице Калинина работы будут завершены до 25 августа, от Зейской до Октябрьской - закончат до 15 октября, - пояснил Олег Имамеев.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин отметил, что вокруг дорожной компании 2020 года складывается много проблем:

- Здесь и пандемия коронавирусной инфекции, которая внесла коррективы в привлечении специалистов из других регионов, а также обильные осадки, прошедшие в июне. В 2020 году в Благовещенске идет масштабная работа в дорожной отрасли, задействованы практически все дорожные организации Благовещенска и области. Отставания по некоторым этапам будут наверстаны, погода сейчас позволяет ускориться.

К середине сентября будет завершен ремонт дороги по улице Ленина от Шимановского до Пионерской. От Пионерской до Шевченко дорожники будут ремонтировать улицу Ленина до 15 октября.

Планы дорожной кампании 2021 года в Приамурье будут осуждаться в предстоящие выходные на совещании под руководством губернатора области Василия Орлова.

- Включение объектов в план ремонтных работ обсуждалось с общественностью, муниципалитетами и ГИБДД. Ожидается, что в 2021 году в Благовещенске планируется начать ремонт двух магистральных улиц – Горького и Мухина. Помимо асфальтного покрытия здесь будут заменены и коммуникации, о сроках завершения ремонта говорить рано, всё будет зависеть от состояния коммуникаций, - отметил Александр Зеленин.

ИСТОЧНИК KP.RU