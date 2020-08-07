Мост через Зею перекроют в ночь на 11 августа

После открытия ездить по мосту смогут автомобили массой до 26 тонн. Фото: благовещенск.рф

В ночь с 10 на 11 августа в Благовещенске перекроют мост через Зею. Проехать нельзя будет с 20.00 понедельника - в это время специалисты компании УСК «Мост» начнут ремонт, сообщают в администрации города.

За ночь демонтируют старые плиты перекрытия и установят новые на первом из двух участков, требующих ремонта. Открыть движение планируется во вторник, 11 августа, в 6.00 в реверсивном режиме по одной полосе без установки эстакады.

- Дополнительные ограничения по скорости движения и массе автомобилей вводиться не будут. Проезжать по мосту сможет транспорт массой до 26 тонн. Регулировать движение будут экипажи ДПС, - добавили в мэрии.

Далее дорожникам предстоит выполнить устройство гидроизоляции, арматурной сетки, стяжки, асфальтобетонного покрытия, отремонтировать тротуары и провести работы по водоотведению. Также рабочие заменят плиты еще на одном участке. Для удобства амурчан работы проведут ночью. Дата второго перекрытия сооружения будет определена позже. Полностью открыть движение по двум полосам моста планируется к концу августа.

Напомним, в Благовещенске проводится постоянный мониторинг состояния сооружения. В конце июля специалисты выявили еще два участка, нуждающихся в ремонте.