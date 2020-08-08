В Приамурье 8 августа подтвердили 20 случаев COVID-19

Борьба с опасным вирусом продолжается. Фото: pexels.com

За сутки в Амурской области новой коронавирусной инфекцией заболели 20 человек. Число заболевающих постепенно идёт на убыль, даже в Благовещенске сегодня подтвердилось менее десяти случаев - в областной столице заболели шесть человек. Ещё пять заразились в Благовещенском районе - селах Усть-Ивановка и Чигири.

Также коронавирус подтвердился у двух пациентов в Свободном. По одному человеку заболели в Белогорске, Райчихинске, Шимановске, Завитинске, селе Никольское Белогорского района, селе Новостепановка Свободненского района и селе Дальневосточное Ромненского района.

Всего в Амурской области с начала пандемии заразились 2929 человек. Из них 1833 выздоровели, 48 - скончались от коронавирусной инфекции. Среди летальных исходов 67% приходится на амурчан старше 65 лет.

Между тем, в области выявлено 1125 человек, контактировавших с больными COVID-19. Из них 1113 изолируются по месту жительства, 12 - в изоляторах.