Прокуратура Благовещенска организовала проверку по факту смертельного ДТП со «скорой»

Подробности выясняют правоохранители. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_28rus

Прокуратура города Благовещенска инициировала проверку в связи с аварией, в которой легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. ДТП произошло 10 августа на пересечении улиц Мухина и Промышленная.

- В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель легкового седана, пострадали водитель и четверо пассажиров автомобиля скорой помощи, в том числе двое несовершеннолетних. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в Амурскую областную клиническую больницу. В настоящее время обстоятельства происшедшего устанавливаются, - уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работали спасатели областного поисково-спасательного отряда. В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности рассказали, что водитель легкового автомобиля погиб на месте:

- Его зажало в машине, поэтому спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «открыли» водительскую дверь, освободили ноги водителя и вытащили его через заднюю дверь.

В ходе прокурорской проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Одновременно с этим, прокуратура контролирует доследственную проверку по факту ДТП.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.