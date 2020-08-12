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В инфекционном госпитале Благовещенска провели 6300 исследований легких на КТ

Поражение ткани по типу «матового стекла» можно увидеть только так
Дарья ПрокопьеваДарья ПрокопьеваДарьяПрокопьева
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Однако самостоятельно назначать себе КТ врачи не рекомендуют. Фото: pexels.com

Однако самостоятельно назначать себе КТ врачи не рекомендуют. Фото: pexels.com

В Благовещенской городской больнице, где развернут инфекционный госпиталь, провели уже 6300 исследований легких на компьютерном томографе. Этот метод здесь применяется с первых дней работы госпиталя, то есть с начала апреля.

- Наш госпиталь изначально был подготовлен для приема больных с осложненными формами новой коронавирусной инфекции, в основном – с пневмониями. Для эффективного лечения очень важно быстро и как можно более точно определить степень поражения лёгких. Поэтому вопросам диагностики уделяется особое внимание. На компьютерной томограмме хорошо видны изменения, свойственные COVID-19. Это позволяет на ранней стадии выявить у пациента пневмонию и с максимальной достоверностью определить её характер. И далее - не теряя времени приступить к адекватному лечению, - отмечает заместитель главного врача по медицинской части БГКБ, пульмонолог Татьяна Орлова.

Для вирусной пневмонии, возбудителем которой является в том числе COVID-19, характерны поражения легочной ткани по типу «матового стекла», поясняет Татьяна Сергеевна. Именно этот признак можно увидеть только на КТ. В целом объемы поражения типируются по степеням. КТ-0 говорит об отсутствии каких-либо поражений в легких. КТ-1 означает наличие воспалительного процесса до 25% тканей, КТ-2 – до 50%, КТ-3 – до 75% и КТ-4 – до 100%.

- КТ-4 означает, что пациент в очень тяжелом состоянии, с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, то есть высокой дыхательной недостаточности, и мы немедленно подключаем больного к аппарату искусственной вентиляции легких, - рассказывает Татьяна Орлова.

С момента открытия инфекционного госпиталя больных исследовали на одном томографе. После того, как койки под коронавирусных пациентов развернули и в хирургическом корпусе больницы, задействовали второй КТ. Оба работают круглосуточно. За все время борьбы с ковид здесь выполнено 4700 исследований в терапевтическом блоке и 1600 – в хирургическом.

- У нас на КТ работает четыре бригады, в каждой – врач-рентгенолог и рентген-лаборант. За сутки проводим по 50-60 исследований на каждом аппарате. Это, конечно, большая нагрузка. Пациентов с клиническими симптомами чаще всего доставляют бригады «скорой помощи», привозят также выездные бригады других лечебных учреждений. Мы проводим КТ-исследование, и если обнаруживаем пневмонию, то больной поступает в наш госпиталь, - рассказывает заведующая отделением лучевой диагностики БГКБ Оксана Галушко.

По ее словам, в отделении приняты все меры для минимизации рисков заражения. После каждого больного проводится дезинфекция всего оборудования и помещения в соответствии с санитарными правилами. Лаборанты и рентгенологи обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Две пары перчаток, респиратор, очки или экран, комбинезон, бахилы – это обязательная экипировка специалиста при работе с пациентами. Каждый из них считается условно инфицированным, пока томограф «не докажет обратное», поэтому меры предосторожности выполняются неукоснительно.

С начала эпидемии коронавируса специалисты КТ-диагностики БГКБ накопили большой опыт в распознавании данной патологии, что позволяет проводить обследование с максимальной точностью.

Однако, напоминают медики, необходимость в компьютерной томографии в каждом конкретном случае может определять только врач. Не стоит назначать ее себе самостоятельно или настаивать на КТ-исследовании. Доктор оценивает все риски, в том числе связанные с лучевой нагрузкой.