Губернатор Амурской области пообещал проконтролировать восстановление пострадавших от паводков дорог

Ремонтировать будут дороги и местного, и регионального значения. Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

Ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями и ливнями в 2018-2019 годах, рассмотрели на заседании правительства Амурской области, которое провел Василий Орлов.

О ситуации рассказал первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Лучников:

- В Амурской области необходимо выполнить работы по восстановлению 446 км автомобильных дорог стоимостью 2,29 млрд рублей, что подтверждено рабочими группами Федерального дорожного агентства по оценке ущерба. На ремонт региональных дорог требуется около 1,5 млрд рублей, местных – 765 млн рублей. Всего из федерального бюджета в 2019 – 2020 годах выделено 1,08 млрд. рублей. Из областного бюджета на восстановление автомобильных дорог в 2018 – 2019 годах направлено 454,5 млн рублей.

В 2020 году за счет иного межбюджетного трансферта в размере 912,5 млн рублей на автомобильных дорогах регионального значения протяженность ремонта автомобильных дорог составит 148,1 км (стоимость – 630,0 млн. рублей). В план ремонта вошли шесть районов (Мазановский, Свободненский, Октябрьский, Ромненский, Константиновский, Михайловский районы), 13 участков автомобильных дорог.

Что касается автомобильных дорог местного значения, то общая протяженность ремонта составит 33,1 км (стоимость – 282,5 млн рублей). В план вошли 11 муниципальных образований: г. Белогорск, г. Благовещенск, Архаринский, Благовещенский, Завитинский, Зейский, Константиновский, Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский районы.

- Эту работу нужно организовывать на высоком уровне, тщательно контролировать заключение контрактов на местах, в районах, учитывать, где состоялись торги, чтобы всё делалось в сроки. Также важно готовиться к тому, что более миллиарда рублей нам выделят в следующем году, поэтому необходимо набирать хорошие темпы, чтобы освоить эти средства, восстановить пострадавшие во время паводков участки наших дорог, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.