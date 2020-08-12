Шторм надвигается на Приамурье

Штормовые предупреждения в области в последнее время объявляются часто. Фото: pexels.com

В Амурской области объявлено очередное штормовое предупреждение. По информации Амурского гидрометцентра, непогода ожидается в регионе 14-15 августа.

- Территория Амурской области будет находиться на пути смещения активного юго-западного циклона. В большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные ливни, очень сильные дожди. В отдельных районах грозы с усилением ветра до 17-22 м/с. С затоком холодной воздушной массы температурный фон по области понизится на 3-5 градусов, - рассказали синоптики.

Главное управление МЧС России по Амурской области предупреждает, при ухудшении погодных условий есть вероятность увеличения количества ДТП, возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждение и подмыв линий связи и электропередачи, другие нарушения в работе систем жизнеобеспечения.

Выпавшие обильные осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий, подъемам уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытием грунтовых покрытий на местных дорогах.

В случае возникновения нештатных ситуаций звоните:

- «101» - для набора со всех операторов мобильной связи;

- «112» - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.