Коронавирус выявили еще у 16 жителей Амурской области

В 30% случаев заражение происходит в семье и близком окружении

Новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 16 амурчан. Заболели десять жителей Благовещенска, трое – в Тынде, а также по одному человеку в Свободном, селе Новокиевский Увал (Мазановский район) и селе Тамбовка (Тамбовский район). Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области. Из результатов проведённых эпидемиологических расследований следует, что в 30% случаев заражение происходит в семье и близком окружении.

В ведомстве пояснили, что темп прироста за последние сутки составил 0,5%. При этом всего в регионе выявлено 2997 случаев COVID-19, 1930 из них завершились выздоровление. Количество летальных исходов составляет 48 человек, свыше половины приходятся на людей старше 65 лет.

Медики обследуют 812 амурчан, которые контактировали с больными коронавирусом. Из них на изоляции по месту жительства находятся 802 человека, в изоляторах – 10 человек.