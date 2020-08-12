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Общество

Василий Орлов поручил проработать дополнительные варианты поддержки для получателей «Дальневосточной ипотеки» на строительство жилья

По этому показателю область занимает шестое место среди регионов ДФО
Дарья ПрокопьеваДарья ПрокопьеваДарьяПрокопьева
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Свои предложения губернатору озвучили и представители банков. Фото: instagram.com/va.orlov/

Свои предложения губернатору озвучили и представители банков. Фото: instagram.com/va.orlov/

Темы предоставления кредитных мер поддержки для малого и среднего бизнеса, а также реализации льготных ипотечных программ на территории региона стали основными на сегодняшнем совещании в правительстве Амурской области. Эти и другие вопросы губернатор Василий Орлов обсудил с руководителями отделений ведущих банков в Приамурье.

- Реализация ипотечных программ с государственной поддержкой стоит на особом контроле в Правительстве РФ. На сегодняшний день в Приамурье действует несколько таких программ, самой популярной из которых остается «Дальневосточная ипотека». Почти 3400 заявок направили амурчане в кредитные учреждения региона, из которых положительное решение получили более двух тысяч, а 789 амурских семей уже получили средства на новое жилье. Это неплохой результат, однако работу можно и нужно активизировать, - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что особое внимание необходимо уделить индивидуальному жилищному строительству:

- По этому показателю область занимает шестое место среди регионов ДФО. Основной причиной для отказа здесь является отсутствие залогового имущества. Необходимо проработать возможные варианты для оказания поддержки в обеспечении залога при кредитовании на индивидуальное жилищное строительство

Чтобы сделать ипотечное кредитование более доступным, правительство региона в этом месяце уже предусмотрело дополнительные льготы заемщикам. Амурчане, которые приобретают или строят жилье в сельской местности, могут рассчитывать на компенсацию первоначального взноса. Её размер составит до 500 тысяч рублей.

Варианты решения вопроса в рамках совещания предложили руководители кредитных учреждений региона. Так, было предложено дать возможность работодателям предоставлять залог за работника, в трудоустройстве которого он заинтересован – эта мера может быть актуальной для сельских территорий и крестьянско-фермерских хозяйств. Управляющий отделением одного из крупных российских банков обратился к правительству с просьбой рассмотреть возможность брать в залог имущества третьих лиц. Сейчас по условиям программы в качестве поручителей может выступать только молодая семья, оформляющая ипотеку.