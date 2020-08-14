Обстановка по коронавирусу в Приамурье стабилизировалась - губернатор Василий Орлов

Однако в Тамбовском районе, Тынде и Белогорске заболеваемость растет. Фото: pexels.com

Стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией наблюдают специалисты регионального управления Роспотребнадзора по Амурской области. Это отметила и главный санитарный врач региона Ольга Курганова, и губернатор Василий Орлов в ходе заседания оперштаба по борьбе с COVID-19 14 августа.

- За текущую неделю мы отмечаем некоторую стабилизацию по коронавирусной инфекции. В целом у нас за неделю снижение заболеваемости на 24%. Мы видим устойчивую динамику снижения ковидных пневмоний - за неделю их зарегистрировано 60 случаев. К концу недели нам удалось выйти на коэффициент распространения 0,8 – это дает основания для перевода деятельности субъекта на 2-й этап ограничений, - отметила Ольга Курганова.

Вместе с тем, прирост заболеваемости отмечается в Тамбовском районе, в городах Тында и Белогорск. В Белогорске это связывают с железной дорогой – проезжающие на поездах выходили в городе и так распространяли инфекцию.

На этой неделе отмечается рост заболеваний ОРВИ на 21% относительно аналогичного периода прошлого года. По сравнению с прошлым годом, в три раза выросло число заболевших взрослых.

Специалисты Роспотребнадзора по результатам проверок готовности школ к новому учебному году выявляют факты низкой обеспеченности некоторых школ бесконтактными термометрами и бактерицидными облучателями рециркуляторного типа. Ольга Курганова подчеркнула, что это требует принятия главами муниципальных районов и городских округов дополнительных мер.

- Ситуация по коронавирусу стабилизировалась, но расслабляться нельзя. Важно соблюдать все меры санитарной безопасности - масочный режим в местах массового скопления людей, транспорте, соблюдать социальную дистанцию. Профилактические меры помогут сохранить устойчивость эпидситуации, - отметил губернатор Василий Орлов.