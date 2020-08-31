Мэр Благовещенска завел аккаунт в «Инстаграме»

Олег Имамеев просит слать ему все острые и наболевшие вопросы. Фото: благовещенск.рф

Мэр города Благовещенска Олег Имамеев открыл собственную страницу в социальной сети «Инстаграм». В приветственном посте он рассказал о нескольких правилах поведения на странице и затронул популярную среди горожан тему – ремонт дорог.

- Никогда не был противником социальных сетей. Напротив, уверен, что благодаря именно такому способу коммуникации, во-первых, можно получать самую точную и неотфильтрованную информацию о том, что происходит в городе. Убеждался неоднократно, - написал Олег Гатауллович. - Во-вторых, и главное, ради чего, собственно, я здесь, - это дать вам возможность напрямую адресовать мне самые острые и актуальные вопросы. Понятно, что на все из них ответить лично не смогу. Но обещаю, что обязательно буду их просматривать.

Мэр отметил, что уже поручил своим заместителям строго отслеживать темы, лежащие в их зоне ответственности, и оперативно отвечать - без формального подхода и по существу. Но пообещал по возможности отвечать и самостоятельно. Заодно предупредил: маты и хамство будут караться удалением и блокировкой, а конструктивная критика только приветствуется!

Также Олег Имамеев рассказал о ремонте дорог в Благовещенске. Вот что он написал о качестве асфальта на путепроводе и подъездах к нему:

- На тех участках по улицам Загородная и Студенческая был проведен не капитальный, а текущий ремонт дорожного полотна по технологии «Сларри-Сил». Он заключается в санации трещин, мелких ям и покрытие тонким, износостойким слоем. Не было замены бордюров, обустройства тротуаров. И стоимость этих работ в десятки раз ниже ремонта самого путепровода. Еще раз. Это не был капитальный ремонт дороги. Задача – ремонт путепровода. И она выполнена на «отлично».

Он добавил, что не знает, будут ли ещё перекрытия на Зейском мосту, однако если возникнет хоть какая-то угроза для людей, сделано это будет незамедлительно.