Подрядчику укажут на недочеты в ремонте путепровода на Загородной в Благовещенске

Путепровод открыли для проезда в конце прошлой недели. Фото: администрация города Благовещенска

Подрядную организацию, выполнившую ремонт путепровода на Загородной, попросят устранить допущенные недочёты. Об этом мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил на своей странице в «Инстаграме».

- Как мы и говорили ранее, проезд для транспорта открыт, но работы продолжаются. В ближайшее время будут устроены тротуары и установлено освещение. Что касается подъездов к самому путепроводу. Это та самая история последних дней, когда некоторые благовещенцы сравнивали покрытие со стиральной доской. Завтра специалисты УКС встречаются с подрядчиком. Работа на сегодняшний день еще не принята, - сообщил Олег Гатауллович жителям Благовещенска.

Он также заверил, что не допустит полного перекрытия дороги во время устранения замечаний по итогам проведенного ремонта путепровода.

- Вчера на торжественной линейке в пятой школе вместе с губернатором приняли важное решение. Проводим масштабную ревизию состояния подъездных путей, дорог, ко всем, без исключения, школам Благовещенска, внимательно смотрим локации, где проводятся торжественные мероприятия, - поделился мэр ещё одной новостью. - На эту работу отводим полтора месяца. По итогу разрабатываем программу и со следующего года запускаем большой процесс. Результат должен быть один – абсолютно все подъезды и подходы к школам Благовещенска должны стать качественными и безопасными.

Обратил внимание Олег Имамеев и на проблему с поворотом от торгового центра «Флагман» на улицу Калинина, в сторону микрорайона:

- Ежедневно водители сотен машин испытывают трудности, при повороте налево, так как с противоположной стороны, с улицы Тенистой, машины почти сплошным потоком поворачивают в два ряда. Дал поручение вынести этот вопрос на комиссию по безопасности дорожного движения 4 сентября. Будем думать, и рассматривать все возможные варианты. Кстати, обсудим и вопрос поворота на «Острова» с Загородной.

Также мэр ответил на вопрос, зачем включили светофоры на Зейской – Калинина. Здесь все просто – это было сделано для безопасности детей.