Губернатор Приамурья: Деньги на ремонт дорог в 2021 году в приоритете будем направлять в районы

На ремонт дорог Благовещенска направляют сотни миллионов рублей, а в муниципалитеты Приамурья - значительно меньше. Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства оперативно проработать вопрос изменения распределения средств на ремонт дорог, учитывая в первую очередь потребности региональных и местных трасс.

Дорожный фонд Приамурья в 2020 году составляет 13,2 млрд рублей, включая 7,5 млрд федеральных средств, 1,3 млрд субсидии муниципальным образованиям и 1,3 млрд рублей в рамках нацпроекта БКАД, который реализуется только в Благовещенске и Благовещенской агломерации. Также 4,6 млрд выделено на строительство моста через Зею.

- За последние несколько лет на ремонт дорог Благовещенска были направлены сотни миллионов рублей, при этом в муниципалитеты Приамурья - значительно меньшие суммы. Нужно изменить эту практику и перераспределить деньги между районами, при этом, если придется, уменьшить финансирование ремонта улиц Благовещенска, - пояснил губернатор Василий Орлов.

Кроме того, для качественного содержания дорог в муниципалитетах планируют реализовать проект по предоставлению им дорожной техники. По инициативе губернатора за счет областного бюджета уже приобрели и передали в районы несколько единиц дорожной техники. Так, в ходе командировки в Константиновский район Василий Орлов поручил минсельхозу области проработать вариант предоставления дорожной техники в пользование крупным фермерским хозяйствам.

- Агрокомпании, базирующиеся в селах, представляют собой единственный источник дохода для местных жителей, а руководители кампаний зачастую помогают соцучреждениям и следят за сельскими дорогами. Возможно, стоит обеспечить такие социально ответственные кампании дорожной техникой, которую они смогут использовать для содержания дорог в районах. Естественно, для них нужно продумать и процесс работы, и условия использования техники, - сказал Василий Орлов.

Планы будущей дорожно-ремонтной кампании на 2021 год должны разработать к 1 октября. В них будут учтены потребности муниципалитетов исходя из увеличенных объемов финансирования.