Почти 30 многодетных семей получат жилищные сертификаты по поручению Василия Орлова

Для сравнения, за предыдущие девять лет такие сертификаты получили всего 53 семьи. Фото: pexels.com

По поручению Василия Орлова за три года в Приамурье все многодетные семьи, которые сейчас стоят в очереди на улучшение жилищных условий, должны получить сертификаты. В этом году их выдадут почти 30 семьям, причем 16 семей свидетельства о предоставлении социальной выплаты уже получили, сообщают в правительстве региона.

Уточняется, что право на получение этой меры социальной поддержки имеют признанные нуждающимися в жилье многодетные семьи, проживающие на территории Амурской области, имеющие шесть и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением детей в возрасте до 18 лет, вступивших в брак в соответствии с законодательством РФ.

Как рассказала министр соцзащиты Амурской области Наталья Киселева, информация о таких семьях запрашивается минсоцзащиты у органов местного самоуправления ежегодно, в срок до 31 декабря текущего года. На основании полученной информации до 20 января текущего года министерство формирует сводный список граждан, претендующих на получение социальной выплаты, в хронологической последовательности по дате постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Право на первоочередное получение социальной выплаты имеют следующие граждане, состоящие в сводном списке:

- которые по не зависящим от них причинам лишились жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации (за исключением чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе - сентябре 2013 года на территории Амурской области), пожара;

- имеющие девять и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением детей в возрасте до 18 лет, вступивших в брак в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получатели соцвыплаты могут приобрести квартиру или индивидуальный жилой дом, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям, а также заключить договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома или договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома. В том числе и с использованием дополнительно собственных, заемных или иных средств. Приобретаемое жилое помещение оформляется в долевую собственность всех членов многодетной семьи гражданина.

Распределение средств областного бюджета между гражданами на предоставление социальной выплаты осуществляется в соответствии со сводным списком исходя из объема средств областного бюджета, выделяемых на реализацию программы на соответствующий год. Размер социальной выплаты рассчитывается для каждой многодетной семьи индивидуально. А право граждан на получение выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты. Срок действия свидетельства – шесть месяцев с момента его выдачи.

- За период с 2010 по 2019 год социальную выплату на улучшение жилищных условий получили 53 многодетные семьи на общую сумму 127,7 миллионов рублей. До конца 2020 года почти 30 многодетных семей получат жилищные сертификаты. На это из областного бюджета мы выделили более 81 миллиона рублей, - отметил Василий Орлов.