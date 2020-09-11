Устранить недостатки в сквере на Зеленой требуют общественники Благовещенска

«Вы только посмотрите, какое безобразие!» - как будто говорят общественники. Фото: Амурское отделение ОНФ

Активисты амурского отделения Общероссийского народного фронта проверили, как устраняют недочеты, которые допустил подрядчик в прошлом году при создании в отдаленном районе Благовещенска новой зоны отдыха в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». По итогам совместного с представителями мэрии и СМИ инспектирования общественники призвали муниципальные власти обязать строителей, не успевших в установленный срок завершить работу над ошибками, закончить ее полностью до 1 ноября.

Все огрехи, вскрывшиеся этим летом на территории в районе пересечении улиц 50 лет Октября и Зеленой, подрядчик обещал ликвидировать к 10 сентября. Но выполнил лишь часть работ, в соответствии со своими гарантийными обязательствами, рассказывают в региональном отделении ОНФ. В частности, отрегулировал систему уличного освещения и видеонаблюдения, засыпал ямы возле фонарных столбов, убрал торчавшие из земли острые углы металлических конструкций, восстановил целостность искусственного покрытия спортивной зоны, укрепил основание ограждения вдоль берега протекающей рядом речки.

- Вместе с тем, неотремонтированными до сих пор остаются сломанные конструкции игровой зоны для малышей, не налажено металлическое ограждение футбольной площадки, не обустроены газоны, большая часть которых засыпана глиной и камнями и способствует образованию застоя воды после ливней. Также не решена проблема 1,5-метрового пятна битума, оставшегося с советских времен и превращающегося в жару в зловонную лужу на поверхности почвы, - рассказывают общественники.

Проблемы имеются и на детской площадке. Фото: Амурское отделение ОНФ

Кроме того, не закрыт окончательно вопрос восстановления подмытого дождем основания пешеходного мостка через речку. По словам представителей администрации города, при строительстве зоны отдыха в районе мостового перехода берегоукрепление было выполнено, однако в текущем году его демонтировали в ходе земляных работ неустановленные лица, поиск которых в настоящее время ведется.

- Мы не удовлетворены качеством принятых мер по исправлению дефектов на данной общественной территории, - отметила руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталья Кравчук. – Считаем, что все ремонтные работы необходимо закончить в текущем году до наступления устойчивых морозов. Свою позицию по этому поводу мы устно обозначили представителям администрации Благовещенска, письменное обращение в адрес мэра города направим в ближайшие дни. Проблему с рабочей повестки не снимаем, будем держать ее на контроле до тех пор, пока граждане не скажут нам, что их все устраивает, площадка замечательная, детям здесь хорошо, и мы с удовольствием сюда приходим

Напомним, решением проблемы нового паркового комплекса, строительство которого обошлось почти в 40 млн рублей федеральных средств активисты Народного фронта занялись, получив жалобу местного жителя – он обратился к общественникам в июле 2020 года.