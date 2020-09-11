Один водитель был без прав: Уголовное дело из-за смертельного ДТП возбудили в Благовещенске

Расследование продолжается. Фото: www.instagram.com/autoroad.blg/

Полиция возбудила уголовное дело из-за аварии, произошедшей 10 сентября в Благовещенске. На пересечении улиц Политехническая – Северная столкнулись джип Toyota Land Cruiser и микроавтобус Nissan Vanette. Пассажир микроавтобуса 2001 года рождения погиб на месте, уточнили в пресс-службе управления МВД по Амурской области.

- Установлено, что водитель микроавтобуса - молодой человек, 2000 года рождения, не имеет права управления транспортным средством, - добавили в ведомстве.

Следственная часть следственного управления УМВД России по Амурской области по факту ДТП возбудила уголовное дело о ч. 3 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В ходе расследования устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также степень виновности водителей транспортных средств.