Василий Орлов: Реконструкцию отделений областной больницы нужно делать поэтажно, не останавливая лечебный процесс

Реконструкции требуют несколько отделений. Фото: amurobl.ru

Глава региона посетил Амурскую областную клиническую больницу и обсудил ее развитие с руководством областного минздрава и новым главврачом учреждения.

- Областная больница – флагман медицины в Приамурье. Очень большое учреждение требует особого подхода к реконструкции помещений. Необходимо разработать стратегический трехлетний план. Как вариант, реконструкцию отделений нужно делать поэтажно, не останавливая лечебный процесс, - сказал Василий Орлов.

Гинекологическое отделение больницы, по мнению главврача, сейчас требует пристального внимания. Должного ремонта здесь не было со дня сдачи здания. Помимо косметического ремонта, с изменением медицинских норм оснащения палат, здесь требуется прокладка медицинского кислорода.

По прошествии 10 лет со дня последнего ремонта в региональном сосудистом центре также возникла необходимость отремонтировать палаты.

Как рассказала и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева, сейчас в рамках единой субсидии по линии Минвосткоразвития ведется ремонт реанимационного отделения. На его реконструкцию было выделено 295 миллионов рублей, 90 миллионов рублей – на ремонтные работы, остальные средства направлены на приобретение медоборудования. Первых пациентов обновленное отделение встретит уже в октябре 2020 года.

Руководитель области в сопровождении главврача и и. о. министра здравоохранения области прошел по подземным переходам больницы. По ним перемещаются различные медицинские грузы и пища для пациентов. Сейчас здесь необходима реконструкция системы водоотведения.

- На сегодня очень важно выработать стратегию, которая позволит планово и поэтапно, не нарушая лечебный процесс, сделать необходимые ремонты в больнице. Сейчас будем прилагать все силы, чтобы сделать условия лечения пациентов и работы медперсонала более комфортными», - сказал главврач Амурской областной клинической больницы Евгений Тарасюк.

Василий Орлов рекомендовал обратить особое внимание на благоустройство территории больницы. Облагораживание территории вокруг лечебных учреждений не проводилось со дня сдачи больницы в 1992 году. Также глава области посетил и здание бывшего областного роддома на территории больницы, где вскоре расположится современный центр офтальмологии. Инвестором проекта выступила компания «Медицинская линия МИЦАР». Центр микрохирургии глаза будет работать в рамках государственно-частного партнёрства. В его создание инвестор вложил 200 миллионов рублей вместе со стоимостью оборудования. Первых пациентов здесь планируют принять в декабре 2020 года.