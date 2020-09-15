Две парковки и остановка автобуса появятся в микрорайоне Благовещенска

Работы только начались. Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске стартовал ремонт очередного участка улицы Воронкова. На 70 метрах участка, ограниченного улицей Калинина и Новотроицким шоссе, готовится основание под дальнейшую укладку асфальтобетонного покрытия и установку бордюров. Кроме того, в микрорайоне приводят в порядок и другие дороги, готовятся к созданию парковок и новой автобусной остановки.

- Полностью в асфальт уже одели отрезок между улицами Кантемирова и Студенческой. В комплексе с ремонтом дорожного покрытия подрядчик провел работы по замене системы водоотведения. Верхний слой дорожного покрытия также нанесли на большую часть квартала от улицы Студенческой до Василенко, это около 450 метров. Остальная часть этого участка покрыта нижним пористым слоем асфальта. В настоящее время помимо перечисленных работ на прилегающей к проезжей части зеленой зоне, ограниченной улицами Василенко и Студенческой, выполняется устройство газонов, отсыпка черноземом, - уточнили в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Там же рассказали, что на участке от Василенко до Тепличной появятся 2 парковки в общей сложности почти на 70 машиномест, они разместятся со стороны областной больницы.

- В настоящий момент здесь идет разработка грунта экскаватором с дальнейшей погрузкой в автосамосвалы, делаем выборку под парковочные карманы. То есть лишний грунт убираем, а потом отсыпаем участок скальным грунтом и щебнем, – пояснил начальник участка Алексей Дорошенко.

В рамках ремонта на улице Воронкова в районе пересечения с улицей Студенческой также появится дополнительный остановочный пункт общественного транспорта, еще четыре будут реконструированы и приведены в нормативное состояние. Пока же движение транспорта на Воронкова полностью ограничено до 21 сентября.

В целом к концу октября подрядчику необходимо отремонтировать два километра этой улицы. Она - одна из самых протяженных дорог, которые ремонтируются этим летом в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящий момент работы идут в рамках графика, объект готов на 80%.

Напомним, ремонт на участке от Новотроицкого шоссе до Тепличной проходят в рамках проекта «Улица Победы», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется в 83 субъектах страны, принимающих участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».