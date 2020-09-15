Коронавирус 15 сентября нашли у 26 амурчан

Обследования продолжаются в отношении почти 2 тысяч амурчан. Фото: AdobeStock

В Амурской области 15 сентября выявили 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Наблюдается снижение заболеваемости в Благовещенске – здесь подтвердились семь случаев, хотя в последние дни число заболевших за сутки превышало десяток человек.

Помимо Благовещенска, новые случаи выявлены в Белогорске, Свободном, Тынде, Зее, Шимановске. Заболели и жители Благовещенского, Завитинского, Магдагачинского и Тамбовского районов. Общее число заразившихся с начала пандемии в Амурской области – 3842 человека. Из них 2539 выздоровели, 48 скончались.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 50,9%, ОРВИ – 42,5%, бессимптомно - 6,6%. По-прежнему отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

Между тем, продолжается медицинское наблюдение и лабораторное обследование 1948 контактных амурчан. Все они изолированы по месту жительства, изоляторы и обсерваторы в Приамурье пустуют.