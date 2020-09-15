Глава амурского минобра проверила питание школьников

Детям питание нравится. Фото: правительство Амурской области

Организацию горячего питания в школах Благовещенска проверила сегодня, 15 сентября, заместитель председателя Правительства области – министр образования и науки области Светлана Яковлева. Внеплановые визиты зампред нанесла до начала рабочего дня. В центре внимания – меню, информационная работа с родителями и взаимодействие с ними в части контроля за качеством питания.

В ходе проверки Светлана Яковлева пообщалась с представителем родительской общественности, работниками пищеблоков, самими школьниками. Как отметили дети, завтраки им нравятся. Однако замечания у министра все же были.

- В одной из школ в качестве выпечки детям давали булочки с сосиской. Поскольку мы говорим все-таки о здоровом питании, рекомендую заменить колбасную начинку на фруктовую или творожную, – сказала Светлана Вячеславовна. – В качестве положительного примера можно отметить 11 лицей, в котором уже с утра при организации завтрака присутствовал представитель родительского контроля. Это очень хорошая практика. Таким образом, родители могут лично контролировать качество горячего питания и оперативно в тандеме со школой решать все насущные вопросы, вносить коррективы.

Помимо этого, в 11 лицее налажено взаимодействие с Амурским колледжем сервиса и торговли. Колледж оказывает помощь в организации горячего питания, а школа предоставляет студентам площадку для практики.

Контроль по обеспечению младших школьников качественным горячим питанием продолжается. Внеплановые проверки коснутся не только школ областного центра, но и учреждений в районах. Телефон «горячей линии» по вопросам организации бесплатного питания в школах: 8(4162)226-516.