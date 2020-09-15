Василий Орлов проинспектировал реконструкцию детской поликлиники №1 Благовещенска

Ремонт должны завершить к декабрю. Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов проверил, как идет ремонт детской поликлиники №1 в Благовещенске. Реконструкция здания стартовала в мае, а закончить ее планируют уже в декабре этого года.

Как рассказали в пресс-службе правительства Амурской области, строители провели перепланировку в здании, максимально оптимизировав пространство, разделили прививочный и процедурный кабинеты. В поликлинике появятся две новые перевязочные - у хирургического и ортопедического кабинетов. Кроме того, в поликлинике обновят мебель.

До этого ремонт здания проводился в 2009 году. В этом же году работы затронут не только внутреннюю отделку, но и частично функционал помещений поликлиники.

- Завершена прокладка вентиляционных коробов, вставлены окна, проведена гидроизоляция подвала, строители начинают отделочные работы. Задействовано 20 строителей. На обновление здания направлено 53 миллиона рублей, - сказал министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков.

Глава региона, в свою очередь, обратил внимание на необходимость создания комфортной парковки для автомобилей у входа в поликлинику.