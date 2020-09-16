Учительница из Тынды стала Народным учителем РФ

Тамара Сидоренко - третья амурчанка, удостоенная такого звания. Фото: amurobl.ru

Учитель биологии тындинской школы №7 имени Героя России И.В.Ткаченко Тамара Сидоренко получила звание «Народный учитель Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Сидоренко Тамара Константиновна - выпускница Благовещенского государственного педагогического института по специальности «Учитель биологии и химии». По профессии работает с 1970 года, в школу №7, где трудится по сей день, перешла в 1992 году. Педагогической деятельности Тамара Сидоренко посвятила более 50 лет. Каждый год ее ученики участвуют в городских, региональных и всероссийских олимпиадах и конференциях, где становятся победителями и призерами.

За заслуги в педагогической деятельности Тамара Сидоренко имеет звание «Заслуженный учитель России», за активную жизненную позицию ей присвоено звание «Почетный гражданин г. Тынды». И она стала третьей амурчанкой, удостоенной звания «Народный учитель Российской Федерации». Впервые оно было присвоено учителю истории Инессе Думе, которая большую часть своей жизни проработала в школе №20 пгт. Прогресс, вторым Народным учителем стала преподавать русского языка и литературы школы №2 Благовещенска Ольга Косилова.

- Также указом президента двоим амурским педагогам - учителю школы №8 города Тында Лидии Косяченко и учителю лицея №6 Благовещенска Елене Бянкиной – присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». А профессор кафедры Амурского государственного университета Сергей Филонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени», - сообщили в отделе общего образования регионального Минобрнауки.