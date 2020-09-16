Василий Орлов: Мы предусмотрим средства на обновление автопарка в медучреждениях Приамурья

В область поступят и новые скорые. Фото: DepositPhotos

Об обновлении автопарка медицинских учреждений и о планах на грядущий год рассказала и. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева на заседании правительства региона 15 сентября.

По данным областного минздрава, сейчас в подведомственных ему медучреждениях на балансе стоит 701 автомобиль, из них 31 получили уже в этом году. При этом 186 автомобилей относятся к скорой медицинской помощи, 241 – санитарный транспорт, 274 – автомобили общего назначения. До конца года больницы Приамурья получат еще 50 единиц спецтранспорта. На следующей неделе поступят 15 санитарных машин, в декабре прибудут 15 скорых класса «В», полученные по линии Минпромторга РФ. Еще 20 санитарных автомобилей приобретут за счет областного бюджета по поручению губернатора Василия Орлова. Все вышеперечисленные автомобили уже распределены по медучреждениям.

Министерство здравоохранения Приамурья также сформировало заявку на следующий год. По подсчетам специалистов, необходимо приобрести 20 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», 20 автомобилей «Нива» для оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях и 20 санитарных автомобилей класса «А».

- Учитывая сложную транспортную доступность отдельных населенных пунктов, протяженность территории региона, высокий процент износа санитарного автомобильного транспорта, автопарк спецтранспорта в медучреждениях области необходимо максимально обновить, средства на это, а именно 101 миллион рублей, мы предусмотрим бюджете на 2021 год, - подчеркнул Василий Орлов.