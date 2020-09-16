Мост через Зею построят за 30 месяцев – Василий Орлов оценил ход строительства в Благовещенске

Возведение моста находится на контроле правительства области. Фото: amurobl.ru

Ход строительства моста через реку Зею в Благовещенске оценил глава Амурской области Василий Орлов. Губернатор побывал на площадке утром в среду, 16 сентября.

- Ранее начать строительство планировалось в 2021 году, но на ситуацию заметно повлияло состояние старого моста через Зею. Мы были готовы приступить к реализации проекта раньше, и это стало возможным после поручения Президента России о выделении средств нашему региону в 2020 году. В итоге строители зашли на площадки, сейчас активно идет работа. Известно, что срок возведения подобных объектов – порядка 4 лет, но мы делаем всё возможное, чтобы завершить строительство в более короткие сроки – за 30 месяцев. Объект находится на постоянном контроле, - отметил губернатор.

Сейчас здесь ведется обустройство строительной площадки, перевозится техника, идет организация мест производства работ.

- Мы приступили к сооружению русловой опоры. Первая скважина на правом берегу забетонирована. Здесь выполняются работы по бурению скважин на 6-й опоре, сооружение временного моста к опорам 7 и 8, демонтаж зданий и сооружений. Приступили к переустройству коммуникаций по ул. Горького. Теперь можно сказать с уверенностью, что строительство моста через реку Зею развёрнуто полноценно. Два берега начали соединяться, - рассказал директор дирекции по строительству АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов.

Работы ведутся и на левом, и на правом берегу реки. По предварительным расчетам, к строительству планируется привлечь порядка 3000 специалистов - это в два раза больше, чем на строительстве международного моста через реку Амур. Мощности будут наращиваться постепенно.

Помимо собственно моста создадут транспортную развязку на улице Горького. Для удобства жителей района будут установлены шумозащитные экраны. На период строительства будет организованна объездная дорога с односторонним движением.