Коронавирус в Приамурье подхватили 25 человек

Около 1,5 тысячи амурчан еще предстоит проверить. Фото: pixabay.com

Новые случаи коронавируса зафиксированы в Амурской области – заболели еще 25 человек. Вирус подхватили жители Благовещенска, Белогорска, Райчихинска и Тынды, а также некоторых сел и поселков. Темп прироста за сутки составил 0,7%.

Всего в Приамурье выявлено 3867 случаев новой коронавирусной инфекции. У 50,9% пациентов наблюдается пневмония, у 42,5% - признаки ОРВИ, у 6,6% - бессимптомная форма заболевания. С начала пандемии 2539 человек уже выздоровели, 48 скончались. При этом 67% умерших – амурчане старше 65 лет.

В изоляции по месту жительства находятся 1564 жителя Приамурья, которые общались с больными коронавирусом. Их обследуют врачи. Всего же в области провели уже 261 611 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Где заболели амурчане 16 сентября*:

г. Благовещенск +7

г. Белогорск +1

г. Райчихинск +1

г. Тында +4

Архаринский район (пгт. Архара) +1

Ивановский район (с. Ивановка, с. Ановка, с. Среднебелое) +7

Магдагачинский район (п. Магдагачи) +3

Тамбовский район (с. Тамбовка) +1

* По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области