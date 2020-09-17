Три новые ясельные группы для детей до трех лет откроются в Благовещенске

Группы станут филиалами прогимназии и садика №55. Фото: благовещенск.рф

Группы на 70 мест для малышей от 1,5 до 3 лет появятся в Благовещенске в ближайшие три месяца. В помещениях уже начался ремонт. Принять юных воспитанников смогут в начале января. Мэр Благовещенска Олег Имамеев проверил ход работ на объектах.

По адресу ул. Б. Хмельницкого, 52/2, под две группы на 50 малышей выделено помещение общей площадью более 400 «квадратов» на первом этаже многоквартирного жилого дома. Подрядчику предстоит не только провести перепланировку с учётом всех необходимых требований, но также оборудовать отдельный вход, теплоузел, электрощитовую.

Фото: благовещенск.рф

Сейчас строители сносят старые ненужные перегородки, вывозят образовавшийся мусор. Но уже сейчас понятно, где разместятся игровые комнаты, где будет находиться медицинский кабинет, прачечная, раздевалки, буфетная. Все работы выполняются согласно проекту. Будущий детский сад станет девятым филиалом городской прогимназии. По словам заведующей Галины Воеводиной, в этом корпусе малыши будут находиться до 3 лет, после чего их будут переводить в основные корпуса прогимназии.

Олег Имамеев отметил, что главная задача – придерживаться графика, чтобы сдать группы в установленный срок. Также мэр дал поручение проработать вопрос по оборудованию парковочных мест по четной стороне улицы Б. Хмельницкого для обеспечения безопасности детей, а также во избежание заторов на этом участке после открытия групп в утренние часы.

Фото: благовещенск.рф

Ещё одна группа на 20 мест появится на первом этаже многоквартирного дома по ул. Ленина, 283. Новый филиал детского сада №55 также начал преображаться.

- На сегодняшний день проблема с детскими местами для детей от полутора до 3 лет достаточно актуальна в Благовещенске. Мы планово пытаемся эту проблему решать за счёт создания дополнительных групп для самых маленьких наших жителей. В этом году благодаря поддержке правительства области и лично губернатора городу были выделены средства на создание 70 дополнительных мест, – подытожил Олег Имаммев.

Фото: благовещенск.рф

СПРАВКА

С 2017 года на базе благовещенских детских садов было создано 470 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет.