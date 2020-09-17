Василий Орлов: Необходимо вернуться к проработке вариантов строительства поликлиники в Поярково

Сейчас в старом здании поликлиники 1963 года постройки размещено 45 кабинетов, а нужно - 80. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Амурской области в ходе рабочей командировке посетил площадку будущей поликлиники и школу №1 поселка Поярково. По предварительным подсчетам на строительство нового здания и оснащение поликлиники необходимо более 413 миллионов рублей.

Поручение посчитать стоимость строительства объекта губернатор дал в марте 2019 года во время рабочей поездки в Михайловский район.

Сейчас в старом здании поликлиники 1963 года постройки размещено 45 кабинетов при потребности в 80. Требуется замена всех коммуникаций, межэтажных деревянных перекрытий и капитальный ремонт крыши. Капремонт объекта не проводился со времени постройки.

Минздрав региона подготовил медико-техническое задание на строительство нового здания поликлиники и направил его в ГКУ «Строитель». В здании также планируется разместить флюорограф, рентген аппарат и кабинет ультразвуковой диагностики. Строить новую поликлинику будут за счет областного бюджета.

- С прошлого года обсуждается вариант строительства здания из быстровозводимых конструкций. Минстрою такая задача поставлена. Немного «выбил из графика» коронавирус. Сейчас надо вернуться к проработке возможных вариантов, - обратил внимание Василий Орлов.

Губернатору также продемонстрировали оснащение передвижного ФАПа, который приехал в район накануне. Следующим пунктом поездки стал недавно открывшийся стадион в школе №1 поселка Поярково. Сейчас школьники занимаются футболом на поле с искусственным покрытием, а легкоатлеты бегать на дорожках из прорезиненного покрытия. Также на территории стадиона установили трибуны , баскетбольную и волейбольную площадки, полосу препятствий, яму для прыжков. На выделенные Михайловским районом средства стадион огородили, сделали систему водоотведения и воркаут-зону.

- Стадион посещает футбольная команда, жители поселка занимаются воркаутом, на тренажерах занимаются и пенсионеры, любой желающий может прийти сюда, ограничений нет, - рассказал директор школы Григорий Подручный.

Традиционно глава области посетил школьную столовую и посмотрел меню для детей 1-4 классов, которые получают бесплатное питание. Глава области рекомендовал руководству района собрать лучшие практики по организации питания младшеклассников в районе и выступить с докладом на заседании правительства области.