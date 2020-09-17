Число больных коронавирусом выросло на 28 человек в Приамурье

Между тем, в области с нетерпением ждут вакцину от COVID-19. Фото: pexels.com

В Амурской области за сутки подтвердили 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф – амурское управление Роспотребнадзора статистику на момент написания этой новости еще не опубликовало.

Кажется, после небольшого спада заболеваемость опять пошла в рост. Напомним, с 11 сентября число заболевающих в сутки постепенно снижалось, пока вчера, 16 сентября, не достигло 25 случаев за день. Однако сегодня количество заразившихся оказалось больше.

Также на портале стопкоронавирус.рф уточняется, что всего в области заболели 3895 человек, выздоровели – 3455, умерли – 50. Отмечается, что за сутки поправились 56 пациентов.