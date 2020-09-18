Полмесяца дождей: За сутки в Благовещенске выпала половина сентябрьской нормы осадков

Дождливая погода сохранится еще на несколько дней. Фото: pexels.com

В Благовещенске пролилось 55% сентябрьской нормы осадков – а точнее, 40 мм. И это еще не самый обильный дождь с начала месяца, достаточно вспомнить обрушившийся на Амурскую область 3-4 сентября циклон. Так что нет ничего удивительного, что сентябрь 2020 года вошел в тройку самых дождливых с начала нулевых, говорят амурские синоптики.

- По традиции этого лета именно областному центру досталось наибольшее количество осадков. Дожди, сильные и умеренные, прошли по всем районам южнее Шимановска, но их суммарное количество составило от 12 до 35 мм. Севернее Шимановска дожди отмечались, но осадков выпало немного, а вот юг области попал под удар атмосферных фронтов проходящего циклона, который по своему влагозапасу имел летний характер, - объясняют в Амурском гидрометцентре.

И уточняют, что хотя суммарный итог деятельности циклона пока неизвестен - дожди на территории Амурской области сохранятся и в ближайшие сутки, - похоже, Благовещенск сохранит свое лидерство в этой позиции.