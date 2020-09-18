Поэт Дмитрий Воденников приедет в Благовещенск на книжный фестиваль

Писатель признается, что никогда не был на Дальнем Востоке и побывать в Благовещенске для него - важное событие. Фото: пресс-служба книжного фестиваля «Берег»

3 и 4 октября в Благовещенске пройдёт книжный фестиваль «Берег». В нём примут участие писатели из Москвы, Екатеринбурга и Красноярска — номинанты и лауреаты главных литературных премий России. Среди них — известный поэт, прозаик и эссеист Дмитрий Воденников.

Автор четырнадцати книг стихов и прозы представит на фестивале сборник «Сны о Чуне» и блокнот с заданиями для начинающих поэтов и писателей «Ключи и подсказки».

- Я никогда не был на Дальнем Востоке и побывать в Благовещенске для меня — очень важное событие, - говорит Дмитрий Воденников. - «Сны о Чуне» — это книга о культуре, истории, писателях, художниках и даже о Мэрилин Монро. А «Ключи и подсказки» — самоучитель для тех, кто работает с текстом. К примеру, там есть задание описать самое яркое событие в жизни, представить, каким был первый день и каким будет последний, а потом всё это соединить. Такие упражнения помогают «раскачаться», что важно везде — в жизни, любви, стихах и прозе.

В 2007 году на фестивале «Территория» Дмитрий Воденников был избран королём поэтов. В разные годы вёл программы о литературе на «Радио России» и радио «Культура». Выпустил несколько дисков авторского чтения под музыку «Воденников не для всех», «Второй диск», «Live» (концертный альбом с группой «Rock’o’Co»).

Встречи с поэтом пройдут 3 и 4 октября в «Старом городе» ТРЦ «Острова» (ул. Мухина, 114). В понедельник, 21 сентября оргкомитет фестиваля «Берег» опубликует полную программу на сайте https://amurkniga.com/.

На фестиваль в Благовещенск также приедут автор бестселлера «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников, лауреат литературной премии «Лицей» Булат Ханов, переводчик и шеф-редактор портала «Год литературы» Михаил Визель, писатель и драматург Денис Драгунский, литературный критик Константин Мильчин и другие.

Мероприятие состоится с соблюдением всех мер безопасности и с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Вход на все события в маске и перчатках свободный.

Фестиваль проведут организаторы форума «Столичные издания XXI века» и фестивалей «День книги» и «Книжная осень» при поддержке управления культуры администрации Благовещенска и НКО «Социальная инициатива». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.