В дома благовещенцев вернется горячая вода

Принять обычный душ, а не мыться под тазиками, благовещенцы смогут уже сегодня вечером. Фото: pixabay.com

Испытания на магистральных сетях Благовещенской ТЭЦ, из-за которых в домах горожан отсутствовала горячая вода, успешно завершились. На прочность проверили магистральных тепловые сети БТЭЦ Центрального района №1 и №3, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали СХПК «Тепличный». Порывов не нашли, незначительные дефекты исправили.

В пятницу, 18 сентября, во второй половине дня энергетики начнут заполнение тепловых магистралей теплоносителем. К 20.00 планируется включить в работу все тепловые магистрали Благовещенской ТЭЦ. Если горячего водоснабжения после 20.00 не будет, благовещенцам следует обращаться в свою управляющую компанию.

То, насколько скоро появится горячая вода в квартирах зависит от оперативных действий работников «управляек», а также от локальных порывов на распределительных сетях, находящихся на балансе других предприятий города, уточнили в ДГК.