Василий Орлов призвал медиков активизировать усилия по разграничению ОРВИ и коронавируса у пациентов

Симптомы этих болезней очень схожи. Фото: amurobl.ru

На этой неделе в Амурской области отмечен выраженный подъём заболеваемости ОРВИ. Зарегистрировано 3 755 случаев, что на 60% выше уровня прошлой недели. Так как у этого заболевания схожие с коронавирусом синдромы, Василий Орлов призвал врачей активизироваться и принять новые меры по дифференциации диагнозов.

- Мы видим заметный подъем заболеваемости ОРВИ. Нашим медикам необходимо активизировать усилия, принять новые меры по дифференциации диагнозов «ОРВИ» и «коронавирус». Ведь нередко при этих заболеваниях у людей схожие симптомы, но требуется разное лечение, совершенно другая маршрутизация. Это требует самого пристального внимания, - подчеркнул губернатор.

Об этом же на заседании оперативного штаба рассказала врио руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области Алла Перепелица. Она отметила важность принятия действенных мер по этиологической расшифровке ОРВИ и дифференциальной диагностике ОРВИ/COVID-2019, а также раскрыла статистические данные.

Так, темп прироста заболеваемости ОРВИ отмечен на 18 административных территориях, наиболее значительный в г. Благовещенске – на 64%, Благовещенском районе – в 3 раза, в г.Белогорске – в 2,7 раза, в Михайловском районе – в 5 раз, в г. Зее – на 50%, в Тындинском районе – в 3,3 раза, в Сковородинском районе – в 2 раза.

Что касается коронавируса, то на прошедшей неделе в Приамурье зарегистрировано 195 случаев. В сумме с начала пандемии - 3 928 случаев. На протяжении последних двух недель отмечается выраженный подъём заболеваемости в Тынде – в 2,5 раза (на 16 случаев), в Зее – в 3 раза (на 11 случаев), в Ивановском районе – в 3,5 раза (на 10 случаев), в Магдагачинском районе – в 4 раза (на 6 случаев). Количество лиц, бывших в контакте с заболевшими, увеличилось на 13% с 1 139 до 1 297.