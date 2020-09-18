Заболеваемость растет: Коронавирус за сутки подтвердили у 33 жителей Амурской области

Обследования продолжаются. Фото: правительство Амурской области
Новые случаи коронавирусной инфекции выявили 18 сентября в Приамурье – заболели 33 человека. Наибольшее число случаев зафиксировано в трех городах: Благовещенск (9 заболевших), Тында (7 заболевших), Свободный (7 заболевших).
Всего в регионе с апреля выявили 3928 случаев коронавируса. Большинство заболевших относятся к возрасту 30-49 лет – это 38,6%. При этом 2592 человека выздоровели, 48 – скончались.
Сейчас медики обследуют 1297 амурчан, общавшихся с больными. Все они находятся на изоляции дома, изоляторы в Приамурье стоят пустующими. Между тем, на заседании оперативного штаба отметили подъём заболеваемости коронавирусом в некоторых городах и районах. В г. Тынде – в 2,5 раза (на 16 случаев), в г. Зее – в 3 раза (на 11 случаев), в Ивановском районе – в 3,5 раза (на 10 случаев), в Магдагачинском районе – в 4 раза (на 6 случаев).
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Новые случаи заражения COVID-19 в Амурской области:
Благовещенск +9
Свободный +7
Тында +7
Райчихинск +2
Благовещенский район (Чигири, Усть-Ивановка) +2
Серышевский район (пгт. Серышево) +2
пгт. Прогресс +1
Ивановский район (с. Новоалексеевка) +1
Константиновский район (с. Семидомка) +1
Ромненский район (с. Знаменка) +1