Заболеваемость растет: Коронавирус за сутки подтвердили у 33 жителей Амурской области

Обследования продолжаются. Фото: правительство Амурской области

Новые случаи коронавирусной инфекции выявили 18 сентября в Приамурье – заболели 33 человека. Наибольшее число случаев зафиксировано в трех городах: Благовещенск (9 заболевших), Тында (7 заболевших), Свободный (7 заболевших).

Всего в регионе с апреля выявили 3928 случаев коронавируса. Большинство заболевших относятся к возрасту 30-49 лет – это 38,6%. При этом 2592 человека выздоровели, 48 – скончались.

Сейчас медики обследуют 1297 амурчан, общавшихся с больными. Все они находятся на изоляции дома, изоляторы в Приамурье стоят пустующими. Между тем, на заседании оперативного штаба отметили подъём заболеваемости коронавирусом в некоторых городах и районах. В г. Тынде – в 2,5 раза (на 16 случаев), в г. Зее – в 3 раза (на 11 случаев), в Ивановском районе – в 3,5 раза (на 10 случаев), в Магдагачинском районе – в 4 раза (на 6 случаев).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи заражения COVID-19 в Амурской области:

Благовещенск +9

Свободный +7

Тында +7

Райчихинск +2

Благовещенский район (Чигири, Усть-Ивановка) +2

Серышевский район (пгт. Серышево) +2

пгт. Прогресс +1

Ивановский район (с. Новоалексеевка) +1

Константиновский район (с. Семидомка) +1

Ромненский район (с. Знаменка) +1