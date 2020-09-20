В Благовещенске полицейский задержал карманника, обокравшего пенсионерку

Карманник уже был неоднократно судим. Фото: pixabay.com

В Благовещенске майор полиции, который находился в отпуске, задержал карманника недалеко от торговой базы. Сотрудник управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области Сергей Перебейнос заметил подозрительного мужчину в торговом помещении. Гражданин крутился возле пожилой женщины, а после поспешил уйти. Причем сумка у пенсионерки оказалась открытой.

Тогда полицейский бросился за мужчиной вслед, а тот попытался сбежать и на глазах очевидцев выбросил кошелек.

«Далеко убежать злоумышленнику не удалось, в нескольких метрах от места происшествия майор полиции задержал его. О произошедшем сотрудник сообщил в дежурную часть», - рассказали в УМВД по Амурской области.

Прибывшая следственно-оперативная группа забрала подозреваемого, в отделе полиции была установлена его личность. Мужчина, 1979 года рождения, был неоднократно судим. В отношении него возбудили новое уголовное дело и заключили его под стражу. Уже установлена причастность рецидивиста ещё к двум аналогичным кражам.

Похищенный кошелек с деньгами возвращён пожилой женщине, которая даже не заметила кражи. В кошельке была вся наличность 84-летней пенсионерки – около 7000 рублей. Женщина поблагодарила полицейского за профессионализм.