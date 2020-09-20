Плюс 30 за сутки: коронавирус уходит в районы Амурской области

По состоянию на 20 сентября, проведено 270 170 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Фото: www.pexels.com

Накануне в Амурской области лабораторно подтверждено 30 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Таким образом, диагноз COVID-19 был поставлен 3989 жителям Амурской области. Из этого числа 2592 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

Коронавирус за сутки выявили у жителей 15 населенных пунктов. Лидером по числу заболевших остается Благовещенск – в областном центре заразились коронавирусом 12 человек. Еще трое человек с коронавирусом выявлены в Белогорске и Тындинском районе. Двое пациентов с COVID-19 обнаружены в Чигирях и Новопетровке. Столько же в Серышевском и Тамбовском районах.

По одном заболевшему коронавирусом в Свободном, Шимановске, Возжаевке, Завитинске, Покровке. Темп прироста за последние сутки – 0,8%. Показатель заболеваемости – 504,91 на 100 тысяч населения.

У 50,7% пациентов с коронавирусом развилась пневмония, у 42,9% - ОРВИ, 6,4% проболели бессимптомно. Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

Специалисты проводят обследование на коронавирус 1286 человек, все они были в контакте с заболевшими COVID-19. Все жители находятся на изоляции. По состоянию на 20 сентября, проведено 270 170 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

«По результатам проведённых эпидемиологических расследований в 30% случаев заражение происходит в семье и близком окружении. Фиксируются завозные случаи новой коронавирусной инфекции среди лиц, прибывших с курортов расположенных на территории РФ (Краснодарский край г. Сочи), а также заражение при совместном отдыхе», - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.