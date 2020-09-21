Василий Орлов: Потерявшие работу во время пандемии амурчане активно записываются на бесплатное обучение

Бесплатно отучиться могут и выпускники, окончившие вуз во время пандемии. Фото: pexels.com

Около 300 амурчан, потерявших работу из-за COVID-19, пожелали пройти бесплатное обучение в Центре опережающей профессиональной подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.

- Ситуация с коронавирусом сказалась на рынке труда в области. Многие граждане попали в сложную жизненную ситуацию, в которой поддержка государства просто необходима. Амурчане, потерявшие работу в период пандемии, активно записываются на бесплатное обучение новым профессиям. Из 16 направлений подготовки самыми востребованными оказались «Предпринимательство», «Графический дизайн» и «Веб-дизайн и разработка». Занятия планируем начать в октябре. Благодаря программе профобучения, в Центре опережающей подготовки люди смогут приобрести знания по новым для себя специальностям, а регион получит дополнительных образованных специалистов, - прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Переобучение граждан будет организовано за счет средств из федерального бюджета. Образовательные программы пройдут на базе площадок регионального чемпионата «Ворлдскиллс» в Благовещенске, Белогорске и Свободном. Проект рассчитан на категории граждан, которые сильнее всего пострадали от последствий распространения коронавирусной инфекции, в том числе: безработные амурчане, находящиеся в поиске новой работы; жители, которые в настоящее время рискуют быть уволенными; выпускники образовательных организаций.

- Прорабатывается вопрос о расширении перечня лиц, которые могут воспользоваться услугами центра. Включить в этот список планируется самозанятых граждан и ищущих работу амурчан, стоящих на учете в органах занятости населения, - сообщил руководитель амурского ЦОПП.

Центр опережающей профессиональной подготовки предлагает на выбор 16 профессиональных компетенций. Записаться на бесплатное обучение можно по телефонам 8 (4162) 234-666 и 8 (4162) 234-595 или на сайте www.express.worldskills.ru.