Число случаев коронавируса в Благовещенске опять выросло

Количество пациентов увеличивается день ото дня. Фото: www.instagram.com/va.orlov/

Коронавирус в Амурской области нашли у 32 человек, половина из них – в Благовещенске, здесь заболели 16 жителей. Также новые случаи выявлены в Свободном (6 человек), Константиновке (4 человека), Белогорске (3 человека), Тынде (2 человека), Зее (1 человек).

Всего в Приамурье выявлено уже 4021 случай новой коронавирусной инфекции, 2631 пациент выздоровел. Пневмония наблюдается у 50,4% пациентов с COVID-19. Ещё у 43,3% - ОРВИ, у 6,3% - бессимптомная форма.

Врачи обследуют 1143 человека с подозрением на коронавирус – они общались с зараженными. Все находятся в изоляции по месту жительства.