Благовещенцам бесплатно сделают прививки от гриппа

Прививку делают только совершеннолетним, с письменного согласия. Фото: DepositPhotos

Мобильный прививочный пункт будет работать на набережной Благовещенска в районе ротонды. Бесплатно пройти вакцинацию амурчане смогут с 16.00 до 18.00 в субботу, 26 сентября.

- Прививать будут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер безопасности: с обязательным наличием средств индивидуальной защиты, соблюдением социальной дистанции, - прокомментировали в администрации города Благовещенска. - Перед процедурой пациенты в обязательном порядке проходят медицинский осмотр. Врачи измеряют температуру тела и определяют наличие возможных противопоказаний.

Уточняется, что мобильная вакцинация проводится для совершеннолетних граждан с их письменного согласия. Привиться можно также в своей поликлинике по месту жительства, за подробностями о вакцинации необходимо обращаться в регистратуру поликлиники.