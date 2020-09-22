Плюс 29: Новые случаи коронавируса фиксируются по всему Приамурью

Лечение продолжают свыше тысячи амурчан. Фото: freestocks.org
За сутки в Амурской области подтвердили 29 случаев новой коронавирусной инфекции. В Благовещенске заболели 12 человек, случаи заболевания зафиксированы во многих других районах Приамурья (см. Только цифры). Всего на данный момент в области выявлено 4050 заразившихся, включая тех, кто уже успел выздороветь.
В связи с выздоровлением из стационаров выписали 2631 человека. Количество летальных случаев, по данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, составляет 48 человек.
Кроме того, 1079 амурчан обследуют на новую коронавирусную инфекцию Они контактировали с заболевшими и сейчас находятся на изоляции по месту жительства. Всего же с начала пандемии проведено 273 455 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Где выявили новые случаи коронавируса*
г. Благовещенск +12
г. Свободный +4
Ивановский район (с. Среднебелая) +3
г. Тында +2
Благовещенский район (с. Чигири) +2
г. Белогорск +1
Зейский район (с. Верхнезейск) +1
Константиновский район (с. Верхняя Полтавка) +1
Серышевский район (с. Томское) +1
Селемджинский район (пгт. Февральск) +1
Тындинский район (с. Могот) +1
*По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области