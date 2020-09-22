Плюс 29: Новые случаи коронавируса фиксируются по всему Приамурью

Лечение продолжают свыше тысячи амурчан. Фото: freestocks.org

За сутки в Амурской области подтвердили 29 случаев новой коронавирусной инфекции. В Благовещенске заболели 12 человек, случаи заболевания зафиксированы во многих других районах Приамурья (см. Только цифры). Всего на данный момент в области выявлено 4050 заразившихся, включая тех, кто уже успел выздороветь.

В связи с выздоровлением из стационаров выписали 2631 человека. Количество летальных случаев, по данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, составляет 48 человек.

Кроме того, 1079 амурчан обследуют на новую коронавирусную инфекцию Они контактировали с заболевшими и сейчас находятся на изоляции по месту жительства. Всего же с начала пандемии проведено 273 455 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Где выявили новые случаи коронавируса*

г. Благовещенск +12

г. Свободный +4

Ивановский район (с. Среднебелая) +3

г. Тында +2

Благовещенский район (с. Чигири) +2

г. Белогорск +1

Зейский район (с. Верхнезейск) +1

Константиновский район (с. Верхняя Полтавка) +1

Серышевский район (с. Томское) +1

Селемджинский район (пгт. Февральск) +1

Тындинский район (с. Могот) +1

*По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области