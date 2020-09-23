Подозреваемого во взятке задержали на трапе самолета в Благовещенске

Получатель взятки тоже находится под следствием. Фото: www.instagram.com/amursledcom/

В Благовещенске в аэропорту задержали 35-летнего подозреваемого в даче взятки в особо крупном размере - 1,3 миллиона рублей. Мужчина выходил из самолета, когда его «повязали».

- Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый в 2017 году, действуя в противоправных интересах третьего лица, передал начальнику отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободного взятку в размере 1,3 млн рублей за выдачу разрешения на строительство объекта капитального строительства и разрешения на ввод указанного объекта в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.

Поводом и основанием к возбуждению уголовного дела послужили данные, полученные в ходе расследования ранее возбужденных уголовных дел в отношении сотрудников администрации города Свободного, а также оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

Подозреваемого задержали 21 сентября. По ходатайству следователя судом в отношении подследственного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) возбуждено также в отношении находящегося под следствием бывшего начальника отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободного.

В настоящее время следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений.