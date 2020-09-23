Коронавирус подтвердили у 28 амурчан

Больше половины зараженных поправились. Фото: freestocks.org

За сутки, 23 сентября, врачи подтвердили коронавирус у 28 пациентов в Приамурье. В лидеры печального рейтинга выбились Благовещенск – 11 случаев, Свободный – 6 случаев, а также Белогорск и село Покровка Октябрьского района – по 2 случая.

Всего в Амурской области зафиксировали 4078 случаев новой коронавирусной инфекции. Больше половины пациентов выздоровели – 2665 человек выписались из больниц. К сожалению, не обошлось без потерь, - с начала пандемии в регионе скончались 48 зараженных «ковидом».

Еще 1018 находятся в изоляции, их обследуют врачи – эти люди общались с зараженными. В сумме с апреля специалисты провели 275 969 исследований на новую коронавирусную инфекцию.