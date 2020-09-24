Василий Орлов: Необходимо, чтобы подъемные медикам выплачивались во всех сельских муниципалитетах

Фото: pexels.com

И. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева на заседании правительства Приамурья рассказала, как регион обеспечивают квалифицированными медиками. По озвученной информации, врачебные должности укомплектованы на 71,8%, должности среднего медицинского персонала – на 83,4%.

- Одной из самых действенных мер по привлечению и закреплению врачей и среднего медицинского персонала в сельских медицинских организациях являются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», - доложила Светлана Леонтьева. - За время реализации программ с 2012 по 2019 годы привлечено 384 медицинских работника.

В 2020 году в рамках программы планируют привлечь 30 врачей и 10 фельдшеров в села Приамурья. По данным на 1 сентября заключили 23 договора, трудоустроены 5 фельдшеров, 6 врачей-терапевтов участковых, 3 врача-педиатра участковых, 2 врача акушера-гинеколога, 2 хирурга, уролог, невролог, психиатр, рентгенолог. Они работают в Бурейском, Серышевском, Зейском, Тамбовском, Магдагачинском, Ивановском, Константиновском, Сковородинском районах, г. Райчихинск, пгт. Прогресс. До первого ноября медицинские работники прибудут в Мазановский, Октябрьский, Белогорский, Благовещенский, Тындинский районы.

Во многих районах медработникам оказывают соцподдержку, молодым специалистам выплачивают «подъемные». Суммы разнятся в зависимости от возможностей местного бюджета. Не оказывают такую поддержку в Зейском, Константиновском, Михайловском районах, пгт. Прогресс. В отдельных районах выплачивают частичную компенсацию расходов за наём жилого помещения (оплату за услуги ЖКХ). Острая проблема с нехваткой жилья стоит на территориях Октябрьского, Михайловского, Мазановского районов.

- Вопрос нехватки жилья в районах оперативно решить нельзя, для ликвидации дефицита квартир необходимо время на строительство. А вот финансовую поддержку организовать можно и нужно оперативно, - подчеркнул губернатор Василий Орлов. – Необходимо сделать так, чтобы «подъемные» выплачивались во всех сельских мунициалитетах. Меры поддержки медиков, приезжающих в районы, при необходимости профинансируем из областного бюджета. Для эффективного решения кадрового обеспечения медорганизаций необходим системный подход и сотрудничество всех заинтересованных сторон.