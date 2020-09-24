Василий Орлов отметил значимость автоклубов для развития культуры в амурских селах

Выглядят передвижные сцены таким образом. Фото: kult.amurobl.ru

В Амурской области для сел закупили пять передвижных многофункциональных культурных центров, сделано это было в рамках нацпроекта «Культура». Автоклубы оснащены сценой, звуковым и световым оборудованием, беспроводными микрофонами, автономным источником электроэнергии.

- Новые автоклубы будут распределены по районам области, так же как и шесть, закупленных в 2019 году, - сообщается на сайте правительства региона. - В прошлом году Амурская область закупила шесть автоклубов для Тамбовского, Михайловского, Ивановского, Белогорского, Серышевского, Ромненского районов.

Приобретение прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов:

- Получение автоклубов – хороший стимул для развития культуры в амурских сёлах. Они позволят проводить не только различные культурно-массовые, праздничные мероприятия. Автоклубы можно использовать и в образовательно-просветительских целях, например для проведения лекций и выставок. Развитие культуры – важный фактор повышения качества жизни на селе.

Также в этом году в ходе реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» модернизируют две муниципальные библиотеки в Благовещенске и Ивановском районе. Их переоснащают и делают современными и более удобными для читателей. Кроме того, обновят дом культуры в Тамбовском районе, культурное учреждение села Толстовка. На всё это благодаря нацпроекту «Культура» выделено 59 миллионов рублей.