30 новых случаев коронавируса выявили в Приамурье

Всего выявлено 4 108 заболевших COVID-19. Фото: freestocks.org

Пандемия в Амурской области никак не желает идти на спад: за сутки в регионе выявлено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с апреля – 4108. Информация об этом опубликована на сайте стопкоронавирус.рф, подтверждается она и сообщением на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

- В целом по субъекту на 23.09.2020 благодаря слаженной и эффективной работе всех лабораторных центров достигнут стабильно высокий показатель охвата тестированием - 290,0 на 100 тыс. населения, протестировано 252 933 человека, проведено 275 969 исследований, всего выявлено 4 108 заболевших COVID-19, - такие данные приводятся региональным Роспотребнадзором.

Там же уточняется, что в области прошел лабораторный совет для медицинских организаций, участвующих в проведении ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Сейчас такие исследования проводят 13 медицинских организаций.